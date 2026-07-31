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В Красноярском крае осужденный за педофилию пытался купить положительную характеристику за 150 тыс. рублей

В Красноярском крае осужденного приговорили к 11 годам колонии строгого режима за попытку дать взятку сотруднику исправительного учреждения.

В Красноярском крае осужденного приговорили к 11 годам колонии строгого режима за попытку дать взятку сотруднику исправительного учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 45-летний красноярец ранее был осужден за преступления в отношении несовершеннолетних. После приговора он решил добиться облегченных условий отбывания наказания. Для этого мужчина попросил сотрудника колонии составить на него положительную характеристику. Оснований для этого не было: у осужденного имелись три погашенных взыскания и ни одного поощрения. За незаконную услугу он предложил 150 тыс. рублей.

К передаче денег мужчина подключил свою мать. Она привезла наличные в колонию под видом покупки снегоуборочной техники и передала их сотруднику. Однако передача проходила под контролем правоохранителей, поэтому взятку пресекли. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Это дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия.

Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Деньги конфисковали в доход государства.