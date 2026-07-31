В Красноярском крае осужденный за педофилию пытался купить положительную характеристику за 150 тыс. рублей

По данным ведомства, 45-летний красноярец ранее был осужден за преступления в отношении несовершеннолетних. После приговора он решил добиться облегченных условий отбывания наказания. Для этого мужчина попросил сотрудника колонии составить на него положительную характеристику. Оснований для этого не было: у осужденного имелись три погашенных взыскания и ни одного поощрения. За незаконную услугу он предложил 150 тыс. рублей.