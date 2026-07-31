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В Воронеже опубликовали график отключений горячей воды на август

Временные неудобства затронут жителей более 2 тысяч многоэтажек во всех районах города.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Воронежа обнародовала официальный график плановых отключений горячего водоснабжения на август 2026 года. Соответствующая информация появилась на официальном портале мэрии 31 июля.

Согласно опубликованным данным, в зону проведения гидравлических испытаний и профилактических работ на теплосетях попадают более 2 тысяч домов, расположенных во всех районах областного центра. С подробным перечнем адресов и конкретными сроками можно ознакомиться в документе.

В городской администрации предупредили, что в график в дальнейшем могут вноситься незначительные корректировки. Для получения актуальной информации жителям рекомендуется обращаться непосредственно в свои управляющие компании или ТСЖ.

Добавим, что это не единственное ограничение в подаче ресурсов в начале месяца. Ранее сообщалось, что 3 августа днем без холодной воды останутся жители четырех улиц и переулков на левом берегу Воронежа.

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