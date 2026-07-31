В Башкирии застройщик продавал опасные квартиры.

Как сообщает Следком Башкирии, с декабря 2021 по сентябрь 2023 года мужчина продавал квартиры в новом доме, зная, что при строительстве были допущены нарушения градостроительных и противопожарных норм. Несмотря на это, он заключил с покупателями договоры купли-продажи с рассрочкой и передал им жильё, которое не соответствовало требованиям безопасности.