Т2 отменил роуминг уже более чем в 70 странах

«Рост количества звонков из-за рубежа — лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Наши абоненты хотят оставаться на связи с близкими, а мы стремимся обеспечить им такую возможность на привычных условиях. Расширяя список стран, мы следуем за географией путешествий наших клиентов: если направление востребовано — оно должно быть в списке», — рассказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.