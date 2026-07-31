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Что изменится в вычете на страхование жизни с 1 сентября 2026 года?

Этот вычет переходит в категорию «на долгосрочные сбережения граждан» с лимитом 400 тыс. рублей.

С 1 сентября вступают в силу новые правила налогового вычета по добровольному страхованию жизни, напоминают в УФНС по Волгоградской области. Изменения внесены в федеральный закон № 418-ФЗ.

В настоящее время вычет по взносам на страхование жизни входит в общий лимит социальных вычетов — не более 150 тысяч рублей в год. Также договор должен действовать минимум пять лет, а оформляется он в пользу самого налогоплательщика, супруга, родителей или детей.

С 1 сентября этот вычет переходит в категорию «на долгосрочные сбережения граждан». Максимальный лимит для всех инструментов этого типа, включая страхование жизни, — 400 тысяч рублей в год.

Условия для нового вычета:

договор страхования жизни заключён с 1 января 2025 года;

срок действия договора — не менее 10 лет с даты заключения до даты первой выплаты или не менее 5 лет, если договор заключён в 2025−26 годах;

договор оформлен в пользу налогоплательщика, членов его семьи или близких родственников, в число которых входят дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры;

у налогоплательщика не более трёх действующих договоров страхования жизни.

Для родителей — отдельная льгота. Если договор заключён в пользу детей до 18 лет или до 24 лет при очном обучении, лимит увеличивается до 500 тысяч рублей.