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Схему движения трамвая № 2 изменят в Нижнем Новгороде 1 и 2 августа

2 августа на схему движения повлияет проведение Крестного хода.

Источник: Время

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщает об изменении схемы движения трамвая № 2 на 1 и 2 августа.

1 августа движение по маршруту № 2 сохраняется по схеме: Чёрный пруд — улица Октябрьская — улица Ильинская — улица Кулибина.

2 августа с 10:00 до 14:00 из-за проведения Крестного хода схема движения изменится. Трамвай будет следовать по маршруту: Чёрный пруд — улица Пискунова — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Кулибина.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по участку улицы Ильинской будет закрыто в воскресенье.