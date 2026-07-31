Схему движения трамвая № 2 изменят в Нижнем Новгороде 1 и 2 августа

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщает об изменении схемы движения трамвая № 2 на 1 и 2 августа.
1 августа движение по маршруту № 2 сохраняется по схеме: Чёрный пруд — улица Октябрьская — улица Ильинская — улица Кулибина.
2 августа с 10:00 до 14:00 из-за проведения Крестного хода схема движения изменится. Трамвай будет следовать по маршруту: Чёрный пруд — улица Пискунова — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Кулибина.
Ранее сообщалось, что движение транспорта по участку улицы Ильинской будет закрыто в воскресенье.