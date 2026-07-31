Сотрудников ЧОП в Белгородской области заподозрили в незаконном обороте оружия

В Белгородской области возбуждены уголовные дела в отношении четырех сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов — до 10 лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств — до 12 лет лишения свободы). Двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.