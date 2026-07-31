Волгоград ждет до +31 жары 1 августа

1 августа Волгоград ждет переменная облачность и сухая погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 16−18 градусов, а днем прогреется до 29−31 градуса, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр.