Волгоград ждет до +31 жары 1 августа

1 августа Волгоград ждет переменная облачность и сухая погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 16−18 градусов, а днем прогреется до 29−31 градуса, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный Гидрометцентр.
По Волгоградской области тоже ожидается переменная облачность без дождей. Ночью температура составит 15−20 градусов, при прояснении — до 10−15 градусов. Днем воздух прогреется до 26−31 градуса, местами до 34 градусов.
Спасатели предупреждают: до конца суток 1 августа в отдельных северо-восточных, центральных и юго-восточных районах области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.