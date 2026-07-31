Новым прокурором Нижегородской области назначили Алексея Цуканова

— Надеюсь, что с Вашим приходом взаимодействие Правительства региона и прокуратуры останется столь же конструктивным, деловым и предметным, как сейчас, и будет только развиваться. Работы предстоит много. Но я уверен, что для Вас все это — достойные вызовы, — подчеркнул глава региона.