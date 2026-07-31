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Новым прокурором Нижегородской области назначили Алексея Цуканова

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин представил нового прокурора.

Источник: Комсомольская правда

Алексей Цуканов стал новым прокурором Нижегородской области. На мероприятии его представили коллективу по поручению Генерального прокурора России Александра Гуцана. Об этом сообщается на официальном сайте областного ведомства.

В новой должности Алексей Цуканов был представлен прокуратуре области, а также городским, районным, межрайонным и специализированным прокурорам.

На мероприятии присутствовали заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, представители судейского сообщества, руководители правоохранительных, контролирующих органов, а также органов исполнительной власти региона.

Приказ о назначении на должность огласил Николай Шишкин. В своей речи он отметил профессиональный опыт и квалификацию Алексея Цуканова.

Свои поздравления с приобретением нового статуса выразил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Надеюсь, что с Вашим приходом взаимодействие Правительства региона и прокуратуры останется столь же конструктивным, деловым и предметным, как сейчас, и будет только развиваться. Работы предстоит много. Но я уверен, что для Вас все это — достойные вызовы, — подчеркнул глава региона.

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