В Биробиджане завершились занятия в Школе молодых предпринимателей

Школу молодых предпринимателей Еврейской автономной области (ЕАО) провели в Биробиджане при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте по молодежной политике правительства региона.
В начале программы для участников организовали знакомство в интерактивном формате, что позволило начинающим и действующим предпринимателям обменяться опытом и наладить полезные деловые контакты. Молодых бизнесменов разделили на группы, которые сопровождали эксперты: начальник отдела молодежной проектной деятельности центра «МОСТ», директор автономной некоммерческой организации поддержки детей, молодежи и их семей «Центр притяжения» Елена Праслова, предприниматель и лектор Российского общества «Знание» Марина Линштейн и основатель бренда уходовой косметики, заместитель лидера сообщества «Росмолодежь. Предпринимай» в ЕАО Анастасия Жадан.
В частности, участникам рассказали о запуске и развитии собственного дела, финансовой безопасности бизнеса, действующих мерах государственной поддержки предпринимательства. Также состоялся онлайн-мастер-класс «Цифровой прорыв: трансформация, масштабирование и маркетинг услуг социальных предпринимателей на маркетплейсах».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.