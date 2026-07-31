На ТИМ «Юниор» для подростков открыли школу финансовой грамотности

«Школа финансовой грамотности на ТИМ “Юниор” — это пространство, где мы учим ребят думать о деньгах осознанно. Показываем на живых примерах, как финансовая грамотность помогает в жизни. Наши волонтеры сами разбираются в этих темах, а значит, могут говорить с участниками на одном языке», — отметила директор АНО «Достижения», лектор Российского общества «Знание» Анжелика Елшина.