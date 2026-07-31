На ТИМ «Юниор» для подростков открыли школу финансовой грамотности

В Красноярском крае волонтеры финансового просвещения проводят серию образовательных мероприятий на форуме ТИМ «Юниор».
В краевом минфине сообщили, что программа посвящена темам, которые актуальны для подростков: планирование личного бюджета, финансовые цели, накопления, основы страхования и инвестирования. Особенность занятий — практический формат: помимо лекций на площадке работает игровая зона, где волонтеры проводят для сверстников финансовые игры.
Проект «Школа финансовой грамотности» организован при поддержке министерства финансов края, Российского общества «Знание» и АНО «Центр развития предпринимательских способностей “Достижения”». За летний сезон участниками мероприятий станут более 500 ребят.
«Школа финансовой грамотности на ТИМ “Юниор” — это пространство, где мы учим ребят думать о деньгах осознанно. Показываем на живых примерах, как финансовая грамотность помогает в жизни. Наши волонтеры сами разбираются в этих темах, а значит, могут говорить с участниками на одном языке», — отметила директор АНО «Достижения», лектор Российского общества «Знание» Анжелика Елшина.
В команду проекта входят педагоги-наставники, школьники и студенты. Самому младшему волонтеру 11 лет. Вместе они помогают участникам осваивать финансовые навыки в формате живого общения и совместной работы.
Напомним, ранее в Красноярском крае состоялась серия окружных совещаний, посвященных развитию финансовой грамотности и формированию финансовой культуры жителей. Встречи организовали министерство финансов региона и региональный центр финансовой грамотности.
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