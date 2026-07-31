Эксперт Жилоков увязал ИИ-взломы с чрезмерной исполнительностью нейросетей

«Современные модели все чаще работают как агенты: получают задачу и сами выбирают шаги для ее выполнения. Отсюда и главный источник рисков. Модель опирается на ту картину мира, которую ей задали в начале, и если эта картина расходится с реальностью, то формально корректное выполнение задания может привести к последствиям, которых никто не закладывал. Причем модели способны заметить признаки того, что ситуация не тестовая, оценить возможный вред и все равно склониться к удобной для задачи трактовке», — отметил Жилоков.