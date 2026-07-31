МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Недавние инциденты со взломом систем кибербезопасности сразу несколькими передовыми ИИ связаны с тем, что их разработчики дают нейросетевым агентам много свободы при выборе стратегии по реализации поставленных перед ними задач, а также задают максимальный приоритет на исполнение инструкций. Об этом ТАСС сообщил директор Института ИИ МФТИ Азамат Жилоков.
На этой неделе компания Anthropic сообщила, что разработанные ее специалистами ИИ проникли в ИТ-системы трех компаний и получили возможность контролировать происходящие в реальном мире процессы. О схожих инцидентах ранее сообщала компания OpenAI, чьи нейросети смогли выйти за пределы изолированной тест-системы и взломали одну из популярных платформ для разработки ИИ. Эти инциденты спровоцировали широкую дискуссию о том, к каким последствиям может привести дальнейшее развитие нейросетей.
«Современные модели все чаще работают как агенты: получают задачу и сами выбирают шаги для ее выполнения. Отсюда и главный источник рисков. Модель опирается на ту картину мира, которую ей задали в начале, и если эта картина расходится с реальностью, то формально корректное выполнение задания может привести к последствиям, которых никто не закладывал. Причем модели способны заметить признаки того, что ситуация не тестовая, оценить возможный вред и все равно склониться к удобной для задачи трактовке», — отметил Жилоков.
По словам эксперта, произошедшие инциденты являются не злым умыслом, а следствием того, как устроено принятие решений в агентных системах ИИ: приоритет отдается выполнению инструкции, а не перепроверке исходных допущений. «Поэтому по мере роста автономности все больше значит не сама модель, а среда, в которой ее запускают, и корректность вводных данных. Иными словами, требования к организации испытаний, изоляции сред и к тем, кто их проводит, будут только повышаться», — подытожил ученый.