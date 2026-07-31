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В Прикамье туристическую стоянку закрыли из-за угрозы обрушения скалы

На туристическом маршруте на реке Чусовой (участок от поселка Усть-Койвы до города Чусового) ввели ограничения. Как сообщает краевой Минприроды, стоянка у камня Поныш закрыта для посещения в целях безопасности. На вершине скального массива были обнаружены крупные трещины, что свидетельствует о процессе выветривания горной породы. «Существует высокий риск откола крупного фрагмента скалы», — подчеркнули в министерстве.

Источник: Коммерсантъ

На туристическом маршруте на реке Чусовой (участок от поселка Усть-Койвы до города Чусового) ввели ограничения. Как сообщает краевой Минприроды, стоянка у камня Поныш закрыта для посещения в целях безопасности. На вершине скального массива были обнаружены крупные трещины, что свидетельствует о процессе выветривания горной породы. «Существует высокий риск откола крупного фрагмента скалы», — подчеркнули в министерстве.

Камень Поныш расположен на правом берегу одноименной реки. Сейчас туристам запрещено причаливать к берегу вблизи него, а также подходить вплотную к основанию скал.