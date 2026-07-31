Воронежцам назвали приложения, незаметно расходующие мобильный интернет

«Больше всего трафика незаметно расходуют мессенджеры с автоматической загрузкой фото и роликов, облачные сервисы, короткие видео, видеозвонки, онлайн-карты и игры. Интернет также потребляют обновления программ и фоновые процессы: приложение может синхронизировать данные, загружать резервные копии или обновлять контент, пока пользователь его не открывает», — объяснил эксперт.