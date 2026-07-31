Воронежцам назвали приложения, незаметно расходующие мобильный интернет

Мобильный трафик может быстро заканчиваться даже у тех, кто редко смотрит длинные видео. Причиной часто становятся настройки приложений, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.
«Больше всего трафика незаметно расходуют мессенджеры с автоматической загрузкой фото и роликов, облачные сервисы, короткие видео, видеозвонки, онлайн-карты и игры. Интернет также потребляют обновления программ и фоновые процессы: приложение может синхронизировать данные, загружать резервные копии или обновлять контент, пока пользователь его не открывает», — объяснил эксперт.
На iPhone статистика доступна в разделе «Настройки» — «Сотовая связь»: там можно увидеть расход по приложениям и запретить отдельным программам использовать мобильную сеть. На Android нужный раздел обычно находится в настройках сети и интернета — названия пунктов зависят от производителя.
Джакония посоветовал отключить автозагрузку медиа через мобильную сеть в мессенджерах, разрешить облачную синхронизацию и обновления только по Wi-Fi, а также ограничить фоновую передачу данных для необязательных приложений. При ограниченном тарифе дополнительно поможет режим экономии трафика.