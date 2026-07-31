В Уфе на АЗС насчитали 800 машин в очередях

Как рассказал на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности Башкирии Олег Тыщенко, такой спрос оказался выше ожидаемого. В среднем на заправках своей очереди ждали по 20−30 автомобилей, на отдельных АЗС — до 60 машин. При этом, по словам замминистра, в наличии есть все виды топлива.