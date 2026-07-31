В Уфе на АЗС насчитали 800 машин в очередях

В Уфе перед выходными выросли очереди на автозаправочных станциях. К 12:00 на АЗС, которые находятся в зоне мониторинга, насчитали около 800 автомобилей.
Как рассказал на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности Башкирии Олег Тыщенко, такой спрос оказался выше ожидаемого. В среднем на заправках своей очереди ждали по 20−30 автомобилей, на отдельных АЗС — до 60 машин. При этом, по словам замминистра, в наличии есть все виды топлива.
Более сложной остается ситуация в некоторых районах республики. В частности, проблемы регулярно возникают в Аскинском районе. В Минпроме связывают высокий расход топлива с большим количеством транзитного транспорта. Несмотря на поставки достаточных объемов бензина, муниципалитет продолжает оставаться в «красной зоне».
В качестве положительного примера Олег Тыщенко привел Зианчуринский район. После возобновления работы частных заправок дефицит топлива там стал менее ощутимым.
Замминистра призвал владельцев независимых АЗС активнее возвращаться к работе. По его словам, биржевые цены на бензин уже значительно снизились относительно пиковых значений, поэтому закупать топливо стало выгоднее.
Всего в Башкирии работают около 290 независимых АЗС, на которые приходится 15−20% регионального топливного рынка.