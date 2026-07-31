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Аномальная погода не ожидается в Нижегородской области в августе

Специалисты Гидрометцентра отмечают, что температурный режим в последний месяц лета будет соответствовать средним многолетним показателям.

В августе в Нижегородской области ожидается умеренно тёплая погода. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне 16−18 °C. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Специалисты отмечают, что температурный режим в последний месяц лета будет соответствовать средним многолетним показателям. Аналогичная ситуация ожидается и с количеством осадков — прогнозируемый объём составит 55−70 мм, что близко к климатической норме.

Ранее сообщалось, что звездопад Персеиды и парад планет увидят нижегородцы в одну ночь.