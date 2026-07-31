Ростовский следователь стал победителем в конкурсе молодых сотрудников СК

Одно из недавних расследований касалось попытки незаконной вырубки деревьев. Предпринимателю нужно было убрать с муниципальной земли зелень, а по закону надо провести осмотр, признать деревья аварийными, снести и потом сделать компенсационное озеленение. Однако начальник отдела благоустройства района вместе с руководителем подрядной организации предложили бизнесмену «упрощенный» вариант: за взятку в 700 тысяч рублей они обещали подготовить поддельный акт осмотра. Предприниматель распознал незаконность схемы и обратился в силовые структуры. При передаче части суммы (100 тысяч рублей) должностное лицо задержали, теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Подобные дела особенно сложны из-за своей многослойности, отмечает Артем. Чтобы разобраться в ситуации, нужно ориентироваться не только в уголовном праве, но и в лесном, земельном, градостроительном законодательстве и региональных нормативных актах.