Ростовский следователь стал победителем в конкурсе молодых сотрудников СК

В 23 года старший лейтенант юстиции Артем Третьяков из Ростова стал лучшим среди молодых следователей региона: он одержал победу в конкурсе для сотрудников следственных органов со стажем до трех лет. Следователь поделился с MK.Ru историями о непростых делах, профессиональных вызовах и своем пути в профессию.
Артем родился в Ростове-на-Дону в семье, далекой от правоохранительной системы. Интерес к работе следователя у юноши появился еще в подростковом возрасте из-за кино и сериалов, а затем увлечение переросло в серьезное стремление разобраться в юриспруденции. Артем погружался в основы права, изучал реальные криминальные истории и судебные кейсы, участвовал в мероприятиях с сотрудниками следственного управления. Общение с практикующими следователями окончательно убедило его в правильности выбранного пути.
Позже молодой человек поступил в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета РФ. Во время учебы Артему нравилось изучать уголовно-процессуальное право, а также он регулярно проходил практику в следственных отделах. Вуз окончил с красным дипломом.
Летом 2025 года Артем начал службу в следственном отделе по городу Шахты. Буквально через несколько недель ему поручили первое дело об убийстве. Конфликт разгорелся из-за ребенка: отец, вернувшийся из мест лишения свободы, хотел забрать сына, которого все это время воспитывал дядя. Спор перерос в драку, в ходе которой дядя нанес оппоненту более 30 ножевых ранений — мужчина скончался на месте.
Артем делится, что особенно тяжело далось осознание того, что в центре трагедии оказался ребенок. Следователь признается, что дела, затрагивающие интересы несовершеннолетних, эмоционально сложные: сохранить беспристрастность, когда речь идет о детях, бывает непросто.
Работа быстро показала, что профессия следователя требует и тонкого психологического подхода. К каждому человеку нужен свой ключ, но важно проявлять эмпатию, оставаться человеком, но при этом не терять фокус и выполнять главную задачу — собрать доказательства, восстановить картину преступления и защитить интересы пострадавшего.
Спустя некоторое время Артема начинает работать в Неклиновском районном следственном отделе. Это приграничный район, поэтому помимо стандартных дел об убийствах и мошенничестве, следователям приходилось выезжать на места падения беспилотников. Здесь важно не только грамотно зафиксировать разрушения, но и обеспечить безопасность, а также собрать доказательную базу, позволяющую восстановить цепочку происшествия. От качества работы в первые часы зависит весь дальнейший ход расследования.
В феврале 2026 года Артем перешел в следственный отдел по Первомайскому району Ростова-на-Дону, где получил звание старшего лейтенанта. Сейчас он специализируется на коррупционных и экономических преступлениях. Следователь отмечает, что такие расследования — это своего рода интеллектуальные головоломки, для которых, помимо глубоких знаний, нужен и широкий кругозор.
Одно из недавних расследований касалось попытки незаконной вырубки деревьев. Предпринимателю нужно было убрать с муниципальной земли зелень, а по закону надо провести осмотр, признать деревья аварийными, снести и потом сделать компенсационное озеленение. Однако начальник отдела благоустройства района вместе с руководителем подрядной организации предложили бизнесмену «упрощенный» вариант: за взятку в 700 тысяч рублей они обещали подготовить поддельный акт осмотра. Предприниматель распознал незаконность схемы и обратился в силовые структуры. При передаче части суммы (100 тысяч рублей) должностное лицо задержали, теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Подобные дела особенно сложны из-за своей многослойности, отмечает Артем. Чтобы разобраться в ситуации, нужно ориентироваться не только в уголовном праве, но и в лесном, земельном, градостроительном законодательстве и региональных нормативных актах.
Бывают и неожиданные вызовы: например, в разгар новогодних праздников Артема вызвали на место преступления. Но следователь спокойно относится к необходимости работать в выходные и праздники, ведь преступления не подстраиваются под календарь, а в праздничные дни происшествий нередко становится даже больше.
Вне работы Артем старается «переключиться»: он проводит время с семьей, встречается с друзьями, ходит в кино и театр. После особенно напряженного дня помогает спорт: Артем ходит в зал, чтобы сбросить напряжение и привести мысли в порядок. Еще одно любимое занятие — путешествия. Недавно Артем побывал в парке птиц «Малинки» в Ростовской области.
Значимым признанием профессиональных заслуг стала победа Артема в региональном этапе конкурса «Призвание — следователь». Ежегодно в нем определяют лучших молодых следователей Дона среди сотрудников СК со стажем от шести месяцев до трех лет без дисциплинарных взысканий. Конкурс включает проверку теоретических знаний по уголовному праву, процессу и криминалистике, демонстрацию практических навыков, сдачу нормативов ГТО и публичные выступления. Жюри также учитывает реальные результаты работы участников — количество и категории завершенных дел. В июле 2026 года Артем занял первое место и теперь представит родную область на всероссийском этапе конкурса. Сам Артем воспринимает победу не как повод для гордости, а как подтверждение правильности выбранного пути и стимул двигаться дальше.
За все время работы Артем расследовал более 20 уголовных дел — от жестоких бытовых преступлений до запутанных коррупционных схем. Для Артема главная задача следователя — защитить пострадавших и добиться справедливого наказания для преступника.