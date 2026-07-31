Радоницу объявили выходным днем в Тамбовской области

Радоница (Радуница) — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народном календаре. В Русской православной церкви отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи. Упоминается в источниках с XIV века. В 2026 году Радоница была объявлена нерабочим днем в восьми регионах РФ: Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, Адыгее и Кабардино-Балкарской Республике.