«Когда я слушал оппозицию, которая часто справедливо относилась к важным, но подробным вопросам, у меня сложилось впечатление, что для господина Моравецкого или господина Босака врагом является не Россия, а польское правительство», — сказал Залевский журналисту RMF FM.
Так он ответил на шквал критики за якобы слабое информирование населения о нарушении границ. Он подчеркнул, что республика переживает мощный кризис доверия к политической системе. И добавил: «Россия может быть этим довольна».
Скандал разгорелся вокруг инцидента в Люблинском воеводстве. Премьер Дональд Туск ранее поспешил назвать упавший там объект российской крылатой ракетой Х-101, хотя окончательной экспертизы еще не было.
Позднее ситуацию прояснил другой представитель оборонного ведомства Цезари Томчик. В эфире TVN24 он подтвердил: утром 30 июля воздушное пространство Польши действительно пересекла Х-101. Томчик дал боеприпасу прямую характеристику: «Крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки, которая взорвалась при ударе о землю. Потенциально очень опасная ракета».
Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен обрушился с критикой на правительство из-за реакция властей на инцидент с падением неопознанного объекта в Люблине. Ментцен обратил внимание на то, что официальное заявление правительства прозвучало лишь после семи часов утра. Именно к этому моменту жандармерия добралась до воронки в земле. При этом пресса сработала куда оперативнее. Журналисты начали обзванивать экспертов за комментариями на несколько часов раньше. Один из репортеров и вовсе оказался на месте происшествия уже в 5:50 утра.