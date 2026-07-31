Из-за ракеты Х-101 в Польше скандалят оппозиция и власти

Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен обрушился с критикой на правительство из-за реакция властей на инцидент с падением неопознанного объекта в Люблине. Ментцен обратил внимание на то, что официальное заявление правительства прозвучало лишь после семи часов утра. Именно к этому моменту жандармерия добралась до воронки в земле. При этом пресса сработала куда оперативнее. Журналисты начали обзванивать экспертов за комментариями на несколько часов раньше. Один из репортеров и вовсе оказался на месте происшествия уже в 5:50 утра.