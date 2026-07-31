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День ВДВ в Перми пройдет без алкоголя и массового шествия по улицам города

«Голубые береты» Прикамья отметят свой праздник 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

Союз десантников Пермского края рассказал о программе проведения 2 августа предстоящего Дня ВДВ. Начало праздничного мероприятия в Перми запланировано с 11:00 у памятника участникам СВО на ул. Сибирской.

«Голубые береты» Прикамья возложат цветы и организованно направятся к мемориальным памятникам вдоль бульвара Советской Армии и улицы Сибирской — «Солдат России», «Уральский добровольческий танковый корпус» и «Разорванное братство».

Праздничный митинг состоится с 12:00 до 12:45 у памятника ВДВ, спецназу и генералу Василию Маргелову. Посвященная Дню Воздушно-десантных войск спортивно-культурная программы продлится с 12:45 до 15:00.

На всей территории Пермского края в День ВДВ 2 августа запретят розничную продажу алкогольной продукции.