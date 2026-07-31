Нижегородцы могут не бояться аномальной жары в августе

Среднемесячная температура воздуха в августе на территории Нижегородской области составит +16…+18 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Информация представлена на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Метеорологи считают, что последний месяц августа не преподнесет нижегородцам и туристам каких-либо сюрпризов. В этот раз должно обойтись без аномалий — изнурительной жары или внезапных заморозков.
Осадки тоже будут в рамках нормы — от 55 до 70 мм.
К слову, в первые выходные августа в Нижнем Новгороде потеплеет. В воскресенье в столице ПФО разогреет почти до 30 градусов.
Напомним, в этом году клещи покусали более 6 тысяч нижегородцев.