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Нижегородцы могут не бояться аномальной жары в августе

Гидрометцентр представил прогноз погоды на третий месяц лета.

Источник: Живем в Нижнем

Среднемесячная температура воздуха в августе на территории Нижегородской области составит +16…+18 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра. Информация представлена на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Метеорологи считают, что последний месяц августа не преподнесет нижегородцам и туристам каких-либо сюрпризов. В этот раз должно обойтись без аномалий — изнурительной жары или внезапных заморозков.

Осадки тоже будут в рамках нормы — от 55 до 70 мм.

К слову, в первые выходные августа в Нижнем Новгороде потеплеет. В воскресенье в столице ПФО разогреет почти до 30 градусов.

Напомним, в этом году клещи покусали более 6 тысяч нижегородцев.