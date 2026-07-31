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В Калининграде на ул. Дзержинского возник очередной провал (фото)

В горадминистрации рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Дзержинского на проезжей части образовался провал. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает администрация города.

Повреждённый участок дороги находится около дома № 71, где расположена баня. Как отметили в горадминистрации, специалисты уже работают на месте провала, чтобы выяснить причины и начать его ликвидировать.

«Просим водителей по возможности выбирать альтернативные маршруты, так как на самой Дзержинского по причине коммунального ЧП движение затруднено», — отмечается в сообщении.

Власти Калининграда назвали причину провала асфальта на Галицкого.

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