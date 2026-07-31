В Калининграде на ул. Дзержинского возник очередной провал (фото)

В Калининграде на ул. Дзержинского на проезжей части образовался провал. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает администрация города.
Повреждённый участок дороги находится около дома № 71, где расположена баня. Как отметили в горадминистрации, специалисты уже работают на месте провала, чтобы выяснить причины и начать его ликвидировать.
«Просим водителей по возможности выбирать альтернативные маршруты, так как на самой Дзержинского по причине коммунального ЧП движение затруднено», — отмечается в сообщении.
Власти Калининграда назвали причину провала асфальта на Галицкого.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше