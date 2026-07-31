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Пермский зоопарк дарит детям бесплатный вход 1 августа в честь 93-летия

В течение дня на разных площадках будут работать тематические зоны.

Пермский зоопарк 1 августа сделал вход для детей до 13 лет бесплатным, сообщили в пресс-службе учреждения.

В субботу, 1 августа, Пермский зоопарк приглашает гостей отметить свой 93-й день рождения. В праздничный день все дети до 13 лет смогут посетить зоопарк бесплатно — билеты выдадут в кассах при предъявлении документа, подтверждающего возраст.

Для удобства посетителей будут работать все шесть касс. Вход с детскими и инвалидными колясками — только через кассу № 6, для людей с кардиостимуляторами — через кассу № 2.

Для посетителей подготовили большую праздничную программу с активностями от опекунов, партнёров и друзей зоопарка.

В течение дня на разных площадках будут работать тематические зоны. Гостей ждут автограф-сессии и интерактивные программы, викторины с призами, мастер-классы по созданию сувениров и раскрашиванию, игры и конкурсы. Желающие смогут сделать аквагрим, сфотографироваться в фотобудке и получить памятные открытки.

Для детей и взрослых проведут показательные выступления, а в конце дня всех пригласят на пенную дискотеку.

Зоопарк работает с 9:00 до 21:00, кассы закрываются в 20:00.