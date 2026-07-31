Диспансеризация стала важным инструментом в борьбе с онкозаболеваниями

В Ростовской области обсудили стратегию развития онкологической службы региона. Ключевая задача в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» — довести долю выявления патологий на ранних стадиях до 60%.
«Создание эффективной онкослужбы — часть федерального проекта “Борьба с онкологическими заболеваниями”, цель которого — довести долю выявляемых на ранней стадии до 60%», — подчеркнула заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская.
Министр здравоохранения региона Наири Варданян отметил, что основной упор делается на первичное звено.
«В выявлении пациентов на ранних стадиях активно участвует вся сеть первичной медико-санитарной помощи — это поликлиники, то, куда обращаются наши пациенты в первую очередь. В рамках диспансеризации возможно выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. В течение пяти лет этот показатель на Дону улучшился», — отметил глава минздрава.
Материально-техническую базу уже существенно укрепили: в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинские организации получили современное оборудование.
«В регионе выросла выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях благодаря диспансеризации и профилактическим обследованиям», — подчеркнул главный врач центральной городской больницы им. Н. А. Семашко в Ростове-на-Дону Дмитрий Сизякин.
В числе приоритетов региональной системы здравоохранения — совершенствование маршрутизации пациентов, оснащение поликлиник скрининговыми аппаратами, повышение квалификации кадров, привлечение молодых специалистов и улучшение лекарственного обеспечения с учетом обратной связи от жителей.