Диспансеризация стала важным инструментом в борьбе с онкозаболеваниями

«В выявлении пациентов на ранних стадиях активно участвует вся сеть первичной медико-санитарной помощи — это поликлиники, то, куда обращаются наши пациенты в первую очередь. В рамках диспансеризации возможно выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. В течение пяти лет этот показатель на Дону улучшился», — отметил глава минздрава.