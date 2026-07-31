По 14 часов в седле. Истории трех безумных велопутешествий в Китай и Африку

Сотни тысяч оборотов педалей, ночевки в палатках, стертые покрышки и абсолютная свобода. В Красноярске совершенно случайно пересеклись маршруты трех велопутешественников, чьи планы звучат как сценарий приключенческого фильма. Влад едет из Владивостока в Кейптаун (ЮАР), а Маша и Саша крутят педали из европейской части России в Китай.
Они встретились в местном кафе, чтобы немного выдохнуть, поделиться дорожными байками и рассказать, сколько стоит бросить все ради мечты, как выжить на трассе среди фур и почему сломанная рука — не повод прерывать путь длиной в 12 тысяч километров.
Сбежать от «жизни по выходным».
Крутить педали сутками напролет этих людей заставила не спортивная карьера, а желание вырваться из рутины. Влад из Ставрополя уволился с работы и замахнулся на один из самых протяженных сухопутных маршрутов в мире: от Тихого океана до южной оконечности Африки — это около 22−25 тыс. километров.
«Наверняка многие замечали: ты живешь в серых буднях на работе, выезжаешь на три дня в горы или на море и привозишь оттуда два вагона впечатлений. По факту ты живешь три дня в два месяца. Эта мысль меня очень сильно одолевала, — признается Влад. — Я решил, что стартую из Владивостока. Таким образом я проживу не три дня, а целый год. Я не готовился, я не спортсмен. Я вообще не был готов к этому. Но до сих пор жив, так что все по плану».
33-летняя петербурженка Мария Ос в обычной жизни работает репетитором иностранных языков и продакт-менеджером в IT. В конце весны она взяла отпуск на четыре месяца и отправилась в Шанхай — это около 12 тысяч километров. Велосипед для нее всегда был просто средством передвижения до университета или магазина, но когда девушка начала учить китайский язык, пазл сложился.
«В конце апреля внезапно появилась мысль: надо поехать в Китай на велосипеде. Я пару дней посидела с этой идеей и поняла, что мне это жизненно необходимо. Через месяц я уже стартовала, — рассказывает Маша. — Я хочу проехать именно по китайской глубинке, минуя Пекин и большие мегаполисы, чтобы увидеть настоящую культуру».
С ней временно делит маршрут Саша родом из Луганской области. В отличие от ребят, у него за плечами серьезный опыт горного туризма и альпинизма. В этом году он решил попробовать велотуризм и просто выдвинулся из Москвы на восток.
«Если деньги кончатся — продам машину».
Выпасть из жизни на несколько месяцев — удовольствие недешевое. Александр, Влад и Маша закладывали на свои путешествия бюджет около 500 тыс. рублей.
Маша и Влад тратят до 4 тыс. рублей в день. Из них 1,5−2 тыс. рублей уходят на питание, еще столько же на проживание, 500 рублей — на непредвиденные расходы. Саша экономит благодаря гибкости: спит в палатке, готовит еду на газовой горелке. Маша, чей путь рассчитан на четыре месяца, часто ночует у подписчиков и питается в придорожных кафе.
Влад уже сейчас понимает, что расходы превышают отложенные на путешествия средства.
«Дома стоит машина, и если что, пущу ее с молотка. На данный момент для меня нет ничего важнее этого путешествия», — уверенно заявляет парень.
Подход к экипировке у всех тоже разный. Александр подошел к делу профессионально: заказал в Москве сборку надежного стального «грэвела» (гравийного велосипеда) у опытного мастера, взял солнечные панели на 40 ватт для зарядки гаджетов. Маша поехала на своем старом велосипеде, отметив лишь важность мягкой вилки для амортизации на плохих дорогах.
А вот Влад бросился в омут с головой.
«Мой велик был вообще не готов. Я купил его на сайте интернет-объявлений за 18 тыс., хотя красная цена ему была 15 — это был хлам. Палатки, матрасы, сумки я заказывал, зажмурившись, потому что было очень страшно. В итоге я набрал много лишнего барахла, которое слишком много весило. Буквально вчера я отправил все это домой почтой. Если вы не профессиональный турист — советы из интернета не помогут, выкидывайте хлам по пути и покупайте то, что реально нужно», — говорит Влад.
Сломанная рука и слезы мамы.
В день ребята проезжают колоссальные расстояния, проводя в седле по 10−14 часов. Дневная норма — от 100 до 200 километров. Питаются тем, что дают придорожные кафе: супы, лагман, крупы, мясо. Энергию поддерживают шоколадными батончиками и изотониками.
Дорога полна опасностей, но дикие звери путешественников пока обходят стороной. Для защиты от бродячих собак у всех припасены перцовые баллончики. Главная угроза на трассе — это фуры.
«В основном дальнобойщики аккуратно объезжают, но бывают те 1−2%, которые просто выжимают тебя на обочину, спеша по своим делам. Левое зеркало на руле — вещь обязательная, оно спасает жизнь», — делится Влад.
Куда страшнее дорожных хамов оказалась усталость. На 11-й день пути на подъезде к Чебоксарам Маша попала в серьезную аварию.
«Я упала на трассе, получила травму головы, потеряла память на семь часов и сломала руку. Утром меня увидели проезжавшие мимо ребята. Совершенно посторонние люди возились со мной весь день: отвезли в травмпункт, в гостиницу, общались с полицией, чтобы доказать, что меня не сбили, а я упала сама. А потом мой первый же подписчик, узнав о беде, позвал меня к себе домой на реабилитацию. Я прожила у него неделю. Сломала руку, потеряла память, но приобрела невероятного друга», — улыбается девушка. Травма ее не остановила — восстановившись, петербурженка поехала дальше.
Родные к таким безумствам относятся с пониманием, хоть и сходят с ума от тревоги. Ни у кого из троицы сейчас нет вторых половинок, поэтому за них переживают в основном родители.
«Мама мне сказала: “Я тебя очень люблю и не могу отговаривать. Поезжай”. Но в последний вечер перед отъездом она дрожащими руками вшивала мне в куртку GPS-маячок. Говорит: “Я зашиваю его, чтобы, если что, найти тебя мертвым”. Руки у нее тряслись. Очень волнуются, но поддерживают», — вспоминает Влад.
Люди добрее, чем кажутся.
Несмотря на общее увлечение, объединяться в постоянную команду путешественники не планируют. Влад честно признается, что он тревожный человек: если решил выехать в 6 утра, а напарник копается — будет конфликт. Маша и Саша сейчас едут по одному маршруту, но каждый держит свой темп, встречаясь лишь в точках ночевки или в кафе. В таком деле, говорят они, независимость дороже всего.
Главный инсайт, который принесла всем троим дорога — это вера в человечество.
«Люди гораздо добрее, чем кажется. Когда я улетал во Владивосток, мне говорили про “малиновые пиджаки” и криминал. Прилетел — ни одного не увидел. Пугали Забайкальем, что там зарежут. Но никто ничего не хочет тебе сделать! Люди невероятно открытые. Вопреки всем стереотипам, мир вокруг оказался очень безопасным и дружелюбным», — резюмирует Влад, готовясь крутить педали дальше, навстречу Африке.
Напомним, ранее мы рассказывали про Пашу и Тому, которые идут пешком через всю Россию.