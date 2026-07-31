Истории трех безумных велопутешествий в Китай и Африку

«Наверняка многие замечали: ты живешь в серых буднях на работе, выезжаешь на три дня в горы или на море и привозишь оттуда два вагона впечатлений. По факту ты живешь три дня в два месяца. Эта мысль меня очень сильно одолевала, — признается Влад. — Я решил, что стартую из Владивостока. Таким образом я проживу не три дня, а целый год. Я не готовился, я не спортсмен. Я вообще не был готов к этому. Но до сих пор жив, так что все по плану».