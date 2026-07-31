19,5 тонн свинины из Ростовской области отправили на экспорт в Абхазию

С 17 по 24 июля Управление Россельхознадзора по Ростовской области провело ветеринарный контроль и таможенное оформление партии свинины весом 19,5 тонн. Продукция предназначалась для отправки в Абхазию и была оформлена в полном соответствии с требованиями для экспорта. Об этом говорится на сайте ведомства.
Мясо было признано безопасным и полностью соответствующим санитарным нормам страны-импортера. Качество продукции подтвердили лабораторные исследования.
Кроме того, в системе «Меркурий» проверили происхождение товара — нарушений тоже не нашли.
Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.Читать дальше