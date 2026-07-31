Проект реконструкции здания центра «Детство» в Калининграде прошел госэкспертизу

Проект реконструкции здания реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство» на улице Красноярской, 5, в Калининграде получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре заключений.
Положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий выдано 30 июля 2026 года. Экспертизу проводило калининградское ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».
Речь идет о реконструкции здания ГБУСО КО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями “Детство”», расположенного по адресу: улица Красноярская, 5. Застройщиком выступает само учреждение, техническим заказчиком — ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства». Проектную документацию подготовили красноярские компании «Проектная компания Краспик» и «Первое пожарное бюро».
В конце февраля 2025 года областные власти выделили 1,3 млрд рублей на реконструкцию здания реабилитационного центра «Детство» в Калининграде. В 35,3 млн обошлась разработка проектной и рабочей документации. Сами работы оценили в 1,27 млрд рублей. Средства выделяются из областного бюджета. Площадь здания составляет 2200 кв. м. Реконструкция запланирована на 2026−2027 годы.
В августе 2021 года здание реабилитационного центра «Детство» на улице Красноярской в Калининграде признали аварийным. Тогда же в ноябре министр социальной политики региона Анжелика Майстер заявила, что учреждение планировалось перевести в новое место и расширить спектр оказываемых им услуг. В настоящее время корпуса центра «Детство», согласно данным федеральной платформы «Социнфо», располагаются на улицах Муромской и Крымской.
В апреле 2025 года государственная экспертиза также одобрила проект сноса аварийного здания центра на улице Красноярской. Тогда проектную документацию разрабатывала компания «Профпроект» из Тобольска.