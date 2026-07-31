Проект реконструкции здания центра «Детство» в Калининграде прошел госэкспертизу

В августе 2021 года здание реабилитационного центра «Детство» на улице Красноярской в Калининграде признали аварийным. Тогда же в ноябре министр социальной политики региона Анжелика Майстер заявила, что учреждение планировалось перевести в новое место и расширить спектр оказываемых им услуг. В настоящее время корпуса центра «Детство», согласно данным федеральной платформы «Социнфо», располагаются на улицах Муромской и Крымской.