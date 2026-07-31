УК Ростовской области задолжали энергетикам 60 млн рублей

— Три участника рейтинга привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований по оплате электроэнергии. Суммы штрафов — внушительные. Например, УО «СервисСтрой-ЮГ» в Таганроге задолжала 1,5 млн рублей, УК «Мой дом» в Волгодонске — 1,3 млн рублей и «Мой Ростов» — 114 тысяч рублей, — добавили в компании.