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УК Ростовской области задолжали энергетикам 60 млн рублей

Во втором квартале на Дону 41 управляющая компания задолжала энергетикам за свет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области управляющие компании задолжали энергетикам 60 миллионов рублей за электричество. Как сообщают в «ТНС энерго Ростов-на-Дону», во втором квартале этого года выявили 41 должника.

— Совокупная задолженность этих организаций перед гарантирующим поставщиком достигла 60 миллионов рублей. В списке неплательщиков — УК из Ростова-на-Дону, Батайска, Зверево, Волгодонска, Новочеркасска, а также Аксайского, Красносулинского и Неклиновского районов, — перечислили ресурсники.

Несмотря на то, что некоторые компании погасили долги и покинули антирейтинг, в перечень вошли семь новых организаций.

— Три участника рейтинга привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований по оплате электроэнергии. Суммы штрафов — внушительные. Например, УО «СервисСтрой-ЮГ» в Таганроге задолжала 1,5 млн рублей, УК «Мой дом» в Волгодонске — 1,3 млн рублей и «Мой Ростов» — 114 тысяч рублей, — добавили в компании.

В энергокомпании подчеркнули: платежная дисциплина управляющих компаний находится на постоянном контроле. Приоритет — защита интересов граждан. Средства, полученные от жителей, должны идти только на оплату фактически потребленной электроэнергии.

— Привлечение к административной ответственности с последующим лишением лицензии — одна из эффективных мер защиты от недобросовестных УК. Это препятствует нецелевому использованию средств и некачественным услугам, — пояснил директор департамента по работе с населением Александр Светличный.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» рекомендует жителям при выборе управляющей компании проверять наличие задолженности. Актуальный антирейтинг опубликован на официальном сайте гарантирующего поставщика.