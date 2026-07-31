В Волгоградской области выросло число заболевших КГЛ после укусов клещей

Специалисты напоминают: клещи обитают в траве и невысоких кустарниках, но никогда не живут на деревьях. Клещ цепляется за одежду, а затем ползет вверх, ища укромное место на коже под одеждой. Поэтому после каждой прогулки на природе тщательно осматривайте себя и детей.