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В Волгоградской области выросло число заболевших КГЛ после укусов клещей

Роспотребнадзор сообщил о новых случаях заражения КГЛ в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области продолжается сезон клещей, и статистика растет. По данным Роспотребнадзора на 31 июля, за помощью после укусов клещей обратились 1273 человека, из них 436 детей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.

За этот период зарегистрировали 4 случая иксодового клещевого боррелиоза и уже 3 случая Крымской геморрагической лихорадки. Неделей ранее заболевших КГЛ было двое, то есть за семь дней заразился еще один человек.

Специалисты напоминают: клещи обитают в траве и невысоких кустарниках, но никогда не живут на деревьях. Клещ цепляется за одежду, а затем ползет вверх, ища укромное место на коже под одеждой. Поэтому после каждой прогулки на природе тщательно осматривайте себя и детей.

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