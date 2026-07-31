Дизайн-код улицы Короленко утвердили в Нижнем Новгороде

Архитектурно-художественную концепцию улицы Короленко утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
В пояснительной записке говорится, что анализ существующей ситуации выявил отсутствие единого подхода и неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления рассматриваемых в концепции территорий.
Скриншот: официальный сайт администрации Нижнего Новгорода (admgor.nnov.ru).
«Значительная часть конструкций устарела, кроме того, большое количество конструкций выполнены из некачественных материалов и установлены хаотично, без учета архитектурных исторических и стилистических особенностей зданий», — уточняется в документе.
Так, для уменьшения визуального шума на исторической улице вводятся ограничения по цветовому решению информационных конструкций. Элементы могут быть изготовлены из металла, дерева, камня, водостойкой фанеры. Возможно применение золочения, обработка поталью.
Есть требования и к входным группам, оконным проемам. Например, запрещается менять размеры и конфигурацию оконных проемов, а также рисунок оконных рам, закрывать оконные проемы, размещать рекламные конструкции. Необходимо использовать один тип дверей в рамках одного фасада здания (единый тип отделки, цвет, процент остекления).
«Запрещено проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности ОКН», — говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что управление госохраны ОКН следит за состоянием нижегородской усадьбы Приклонских-Рукавишниковых.