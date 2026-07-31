Дизайн-код улицы Короленко утвердили в Нижнем Новгороде

Есть требования и к входным группам, оконным проемам. Например, запрещается менять размеры и конфигурацию оконных проемов, а также рисунок оконных рам, закрывать оконные проемы, размещать рекламные конструкции. Необходимо использовать один тип дверей в рамках одного фасада здания (единый тип отделки, цвет, процент остекления).