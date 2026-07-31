Директора донского предприятия осудили за гибель работника на производстве

Установлено, что директор в нарушение трудового законодательства допустил к работе двух сотрудников, не прошедших обучение по охране труда, инструктажи по технике безопасности, стажировку и проверку знаний. Один из них не имел права управления транспортным средством, на котором должен был выполнять трудовые функции. 31 марта 2025 года этот работник, управляя фронтальным погрузчиком на территории производственной базы в Неклиновском районе, при движении задним ходом совершил наезд на второго сотрудника. Пострадавший скончался на месте.