В центре Якутска к 1 Сентября откроется новая школа № 1

Всего в День знаний двери откроют 627 якутских школ, за парты сядет 151 тыс. учеников, включая почти 11 тыс. первоклассников. Также начнет работать крупный образовательный комплекс, созданный на средства частного фонда «Точка будущего». Он будет бесплатным для всех категорий детей. В целом в этом году планируется ввести в эксплуатацию 40 социальных объектов, включая 19 учреждений здравоохранения, 7 школ и 3 детских сада.