В центре Якутска к 1 Сентября откроется новая школа № 1

Новая школа № 1 откроется в центре Якутска к 1 Сентября, сообщили в правительстве РФ по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с главой Якутии Айсеном Николаевым. Возведение новых образовательных учреждений — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего в День знаний двери откроют 627 якутских школ, за парты сядет 151 тыс. учеников, включая почти 11 тыс. первоклассников. Также начнет работать крупный образовательный комплекс, созданный на средства частного фонда «Точка будущего». Он будет бесплатным для всех категорий детей. В целом в этом году планируется ввести в эксплуатацию 40 социальных объектов, включая 19 учреждений здравоохранения, 7 школ и 3 детских сада.
«Хочется, чтобы у всех ребят был праздник 1 сентября, чтобы дети пошли в светлые, комфортные школы», — заявил Михаил Мишустин и поручил главе республики держать на личном контроле все мероприятия по подготовке учреждений к новому учебному году.
На встрече обсуждались и другие темы. Например, Айсен Николаев рассказал, что в реальный сектор экономики, соцсферу, здравоохранение и госуправление региона внедряются цифровые решения. Используются цифровые системы мониторинга лесных пожаров, идет цифровизация Федеральной государственной информационной системы «Северный завоз» (проект обеспечивает прозрачность логистики, онлайн-мониторинг грузов и прогнозирование поставок для 19 регионов Крайнего Севера. — Прим. ред.). Особый приоритет — искусственный интеллект. Совместно со «Сбером» и Северо-Восточным федеральным университетом в 2024 году создана лаборатория искусственного интеллекта.
Речь шла также о проведении интернета в отдаленные населенные пункты. Так, глава республики рассказал, что по проекту «Синергия Арктики» 61 арктический поселок охвачен скоростной оптоволоконной связью.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.