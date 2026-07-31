Золотые руки мастеров: как любовь к профессии приводит к большой победе

Рабочие профессии — одни из самых востребованных. В 2026 году половина вакансий на рынке труда приходится на них.
Именно квалифицированные мастера — настоящая опора экономики. Без их труда не запустится ни один цех, не заработает ни одна линия. Качественно и оперативно готовить нужных стране специалистов помогает национальный проект «Кадры». А чтобы показать свое мастерство тем, кто уже достиг высот в работе, при поддержке нацпроекта проводится конкурс «Лучший по профессии». Подробнее о том, как любовь к своей работе помогает победителям конкурса получить признание на уровне страны и выиграть миллион, — в нашем материале.
Награды для людей труда.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» стал одним из ключевых мероприятий национального проекта «Кадры».
«Два года назад конкурс серьезно трансформировался: если в прошлом сезоне было 20 номинаций, то в этом году их уже 25. К нам присоединились предприятия, включая стратегические и обрабатывающие компании, которые учредили свои дополнительные номинации. Динамика по регионам тоже впечатляет: количество региональных этапов выросло вдвое, а всего в конкурсе участвуют более 2 тысяч предприятий», — отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Благодаря конкурсу растет престиж рабочих профессий, а победители, возвращаясь домой, становятся для своих коллег и руководства живым символом успеха.
Чтобы победить, участникам нужно пройти два этапа. Сначала представители рабочих профессий соревнуются в своем регионе, затем победители едут на федеральные этапы. Номинации самые разные: между собой состязаются агрономы, ветеринарные фельдшеры, газорезчики, каменщики, инспекторы транспортной безопасности, лаборанты химического анализа, мастера отделочных работ, механизаторы, повара, сварщики и многие другие. Победители в каждой номинации получают 1 млн рублей, за второе место — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей.
«Благодаря конкурсу растет престиж рабочих профессий, а победители, возвращаясь домой, становятся для своих коллег и руководства живым символом успеха», — добавил Антон Котяков.
Профессионалы своего дела.
Первые федеральные этапы конкурса в номинациях «Агроном», «Ветеринарный фельдшер», «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» прошли в Республике Мордовии 21−22 июля. Там собрались представители более 40 регионов страны.
Участники показали знание теории и умение решать практические задачи, максимально приближенные к их реальной работе. Например, ветеринарные фельдшеры осматривали животных и ставили диагнозы, а технологи пищевой промышленности в сфере сыроварения определяли качество молока и готовили адыгейский сыр. Агрономы выясняли, кто точнее проанализирует зерно, определит фазы развития растения и проведет мониторинг с помощью дронов.
Теоретическая подготовка и опыт — залог успеха.
Лучшим сыроваром стала технолог мордовского «Сыроваренного завода “Сармич”» Антонина Баймаковская. На предприятии она проработала больше 15 лет, но на участие в конкурсе профмастерства решилась впервые. В этом Антонину поддержали коллеги и знакомые, которые не сомневались в ее профессионализме.
«Подготовка шла по всем направлениям, упор делала на практическую часть, а именно на выработку мягких сыров, у меня не было опыта в их производстве», — рассказывает Антонина Баймаковская.
По ее словам, одержать победу в конкурсе помогли опыт и знания. А дополнительной мотивацией послужил высокий уровень конкуренции, ведь на состязании собрались лучшие сыровары со всей страны.
Начинающим специалистам в своей отрасли Антонина советует не бояться задавать вопросы, учиться каждый день, стремиться проявлять инициативу.
«Главное в нашей профессии — это баланс между наукой и практикой, контроль на всех этапах и способность подстраиваться под непредвиденные обстоятельства», — поделилась она.
Второе место в этой номинации заняла представитель предприятия «Степь» Елена Родионова из Оренбургской области. Компания выпустила более 50 видов молочной продукции с ее участием, которые получили множество наград. Бронзовым призером номинации стал старший сыродел молочного комбината «Воронежский» Илья Закурко.
Первые победы молодых специалистов.
В еще одной номинации конкурса — «Ветеринарный фельдшер» — превзошла всех соперников Татьяна Спирина из Республики Татарстан. В профессии девушка всего пять лет, но уже успела проявить себя с лучшей стороны, работая в «Тетюшском районном государственном ветеринарном объединении».
По словам Татьяны, перед выступлением на федеральном этапе она очень переживала и поэтому готовилась с двойным усердием. Ежедневно тренировалась в выполнении практических заданий, а вечером сидела над теорией. Четко отработанная техника разных ветеринарных манипуляций помогла ей одержать верх.
«Уровень конкурса очень высокий: все участники — сильные специалисты, у каждого большой опыт и отработанные приемы. Сложно было не только из-за заданий, но и из-за волнения — не хотела подвести тех, кто в меня верил», — поделилась Татьяна.
Достойно представил свой регион Василий Савеня из Республики Коми, ставший серебряным призером конкурса. Более шести лет он трудится в «Республиканской ветеринарной лаборатории». Бронзу в этой номинации завоевала Юлия Кузьмина из Мордовии. Она работает на Чамзинской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Туда она пришла пять лет назад после того, как решила сменить профессию и ушла из сферы торговли в ветеринарию.
От диссертации к золоту на практике.
В третьей номинации конкурса — «Агроном» — лучшие результаты показал специалист предприятия «Мордовский бекон» Михаил Трубкин. В профессии он более 20 лет, 7 из них возглавляет агрономическую службу.
Михаил считает, что современный агроном должен постоянно учиться и осваивать полезные навыки. Поэтому в 2022 году он поступил в аспирантуру и подготовил кандидатскую диссертацию.
Престиж рабочих профессий растет, государство поддерживает молодых специалистов, а конкурсы дают шанс заявить о себе на всю страну.
По словам Михаила, научная работа расширила его профессиональный кругозор и пополнила багаж агрономических методик. Это, в свою очередь, помогло показать отличные результаты на конкурсе «Лучший по профессии».
«Федеральный этап был сложным. Конкурсанты приехали из более чем 20 регионов, средний возраст участников — 37 лет. Были и молодые ребята, и очень опытные мастера. Каждый со своими наработками и взглядом на профессию. Эмоции после победы — смесь гордости, радости и огромной ответственности. Когда стоишь на главной площади Саранска, слышишь поздравления министра труда Антона Котякова, министра сельского хозяйства Оксаны Лут, понимаешь: ты теперь пример для других. Это очень мотивирует работать еще лучше», — поделился победитель в номинации «Агроном».
Следом за Михаилом на пьедестале расположился Андрей Сорокотяга из АО «Георгиевское» Волгоградской области. В юности он решил пойти по стопам отца и вот уже 14 лет работает в агрономии. Бронзовым призером стал самый молодой участник номинации Василий Сивцев из Якутии. В свои 23 года он главный агроном в ООО «Биэттэ-Агро». В этом сезоне Василию удалось улучшить прошлогодние результаты: в 2025 году он занял четвертое место, уступив сопернику всего пять баллов, и получил приз зрительских симпатий.
«Молодым специалистам хочу сказать: не бойтесь начинать с малого и учиться у старших коллег. Наша отрасль сегодня дает огромные возможности для роста — от цифровых технологий до органического земледелия. Если вы только выбираете путь или оканчиваете вуз, приходите на предприятие с открытым сердцем и головой. Престиж рабочих профессий растет, государство поддерживает молодых специалистов, а конкурсы дают шанс заявить о себе на всю страну. Главное — любите свое дело, и тогда все получится», — добавил Михаил Трубкин.
Впереди у оставшихся конкурсантов еще более 20 федеральных этапов в разных регионах. Они покажут свой профессионализм и применят накопленный опыт, чтобы завоевать звание мастера на миллион. От умений и навыков таких квалифицированных работников сегодня зависят технологический прогресс и экономический рост нашей страны. Стать специалистом, за которого борются ведущие отечественные компании, помогает нацпроект «Кадры». При его поддержке в стране открываются современные кадровые центры «Работа России», в которых помогут с профессиональным маршрутом и развитием карьеры.