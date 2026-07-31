Золотые руки мастеров: как любовь к профессии приводит к большой победе

Именно квалифицированные мастера — настоящая опора экономики. Без их труда не запустится ни один цех, не заработает ни одна линия. Качественно и оперативно готовить нужных стране специалистов помогает национальный проект «Кадры». А чтобы показать свое мастерство тем, кто уже достиг высот в работе, при поддержке нацпроекта проводится конкурс «Лучший по профессии». Подробнее о том, как любовь к своей работе помогает победителям конкурса получить признание на уровне страны и выиграть миллион, — в нашем материале.