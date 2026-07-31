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100 конфискованных мотоциклов передали волгоградские приставы на СВО

Сотрудники Краснооктябрьского районного отделения судебных приставов города Волгограда передали Министерству.

Сотрудники Краснооктябрьского районного отделения судебных приставов города Волгограда передали Министерству обороны Российской Федерации 100 единиц мототехники, обращенной в доход государства. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, грузовой автомобиль с крупной партией мототехники, следовавшей из Казахстана, был остановлен на территории региона весной прошлого года. При проверке выяснилось, что на груз отсутствовали таможенные декларации.

Суд признал владельца груза виновным в совершении административного правонарушения по статье 16.21 КоАП РФ и назначил наказание в виде конфискации товара. После вступления решения суда в законную силу имущество поступило в распоряжение службы.

Теперь оно послужит для решения задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ.

Фото УФСПП по Волгоградской области.