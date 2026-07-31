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Психолог Абравитова объяснила, как нездоровая пища влияет на психику человека

Вредные продукты в рационе негативно влияют не только на тело, но и на психическое состояние.

Источник: Нижегородская правда

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала, что вредные продукты в рационе могут негативно сказаться как на физическом, так и на психическом здоровье.

«Любое потребление некачественной еды или алкоголя — это сильнейший удар по психике и интоксикация организма. Организм у нас — единое целое. И психика тоже относится к этой одной системе под названием человек», — пояснила эксперт.

Абравитова также отметила, что за состоянием алкогольного опьянения стоит процесс гибели нейронов.

В частности, когда человек думает, что ему становится лучше, на самом деле происходит отмирание клеток головного мозга. Это вызывает ощущение ломки от токсинов, а также тревогу, тоску и депрессию.

В результате психика перегружается и теряет способность функционировать, продолжила психолог.

Похожая ситуация возникает и при употреблении токсичной пищи. Когда клетки организма забиты вредными веществами, ухудшается передача нервных импульсов, что приводит к вялости и депрессии. Люди, которые часто едят фастфуд, могут испытывать равнодушие и потерю эмоций.

Малоподвижный образ жизни также негативно влияет на психическое здоровье, замедляя психические процессы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, какой фастфуд ведёт к деменции.