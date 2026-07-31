Психолог Абравитова объяснила, как нездоровая пища влияет на психику человека

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала, что вредные продукты в рационе могут негативно сказаться как на физическом, так и на психическом здоровье.
«Любое потребление некачественной еды или алкоголя — это сильнейший удар по психике и интоксикация организма. Организм у нас — единое целое. И психика тоже относится к этой одной системе под названием человек», — пояснила эксперт.
Абравитова также отметила, что за состоянием алкогольного опьянения стоит процесс гибели нейронов.
В частности, когда человек думает, что ему становится лучше, на самом деле происходит отмирание клеток головного мозга. Это вызывает ощущение ломки от токсинов, а также тревогу, тоску и депрессию.
В результате психика перегружается и теряет способность функционировать, продолжила психолог.
Похожая ситуация возникает и при употреблении токсичной пищи. Когда клетки организма забиты вредными веществами, ухудшается передача нервных импульсов, что приводит к вялости и депрессии. Люди, которые часто едят фастфуд, могут испытывать равнодушие и потерю эмоций.
Малоподвижный образ жизни также негативно влияет на психическое здоровье, замедляя психические процессы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, какой фастфуд ведёт к деменции.