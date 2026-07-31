В Санкт-Петербурге благоустроят сквер на Приморском проспекте

Сквер у дома № 91 на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге преобразят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по благоустройству города.
Площадь этой общественной территории составляет 1,83 га. Работы там планируют проводить в два этапа. В 2026 году специалисты уложат тротуарную плитку, смонтируют освещение, установят скамейки и урны, высадят деревья и кустарники, а еще разобьют цветники.
После этого в сквере установят городскую скульптуру «Пограничникам Северо-Запада». Завершить все работы и открыть обновленное пространство намерены в 2027 году ко Дню пограничника, 28 мая.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.