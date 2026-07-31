В Кении 15 слонов погибли от отравления цианидом. Подробности

В начале мая в Португалии открылся первый в Европе заповедник для слонов, живущих в неволе. Он рассчитан на 600 животных, которые до сих пор содержатся в зоопарках и цирках по всему континенту. Заповедник Pangea не будет открыт для публичного посещения — его единственная цель состоит в том, чтобы обеспечить животным максимально естественную среду обитания и покой.