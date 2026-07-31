В Кении 15 слонов погибли от отравления цианидом. Подробности

В Кении неподалеку от знаменитого национального парка Амбосели погибли 15 слонов. По предварительным данным Кенийской службы дикой природы (KWS), животные отравились цианидом, который содержался в пестицидах с томатных ферм. Об этом сообщает The Guardian.
Специалисты взяли образцы с туш погибших животных, в них были выявлены выявили следы цианида — химического соединения, которое фермеры используют как яд против хищников и как фумигант от вредителей, а браконьеры применяют для незаконной охоты. Цианид относится к высокотоксичным веществам, после его попадания в организм слоны могут прожить не более двух дней.
Гибель животных произошла на территории заповедника Кимана и ранчо Куку-Групп рядом с национальным парком Амбосели. Эта охраняемая зона занимает площадь 392 кв. км., и вместе с соседними заповедниками служит домом для более чем 1600 слонов.
Город Кимана считается крупнейшим производителем томатов в регионе. Ранее исследователи из программы Route to Food Initiative, которая занимается защитой прав на питание, сообщали о применении цианида именно при выращивании томатов в этой местности. Руководитель ветеринарной службы и службы отлова KWS Исаак Леколоол сообщил, что в желудке одного из слонов из стада, которое передвигалось по заповеднику Кимана, нашли большое количество помидоров — этот факт подтверждает версию об отравлении агрохимикатами.
Генеральный директор KWS Эрустус Канга предупредил, что проблема может затронуть не только слонов, но и других животных, поскольку в этом районе с местных ферм также питается домашний скот. В регионе держат коз и крупный рогатый скот, и подчеркнул: если цианид действительно попал в экосистему, последствия могут оказаться куда серьезнее, отмечают эксперты.
Во вторник KWS объявила о начале расследования гибели слонов. Ведомство уточнило, что у десяти животных перед смертью проявились признаки частичного паралича, а предварительные тесты показали присутствие потенциально токсичного вещества в организме животных.
«Благодаря десятилетиям природоохранной деятельности популяция слонов в Амбосели является одной из самых охраняемых в Африке, а браконьерство практически искоренено. Если не считать потерь в периоды сильной засухи, мы уже давно не наблюдали такого массового падежа слонов», — отметил генеральный директор природоохранной организации Big Life Foundation Бенсон Лейян.
В Международном фонде защиты животных подчеркнули, что гибель каждого слона имеет большое значение не только для вида, но и для здоровья экосистем. Ранее в Кении фермеры и скотоводы уже травили диких животных в отместку за уничтоженный урожай и скот, а в Зимбабве браконьеры убивали десятки слонов, добавляя токсичные химикаты в водопои.
Заповедник для слонов в Португалии.
В начале мая в Португалии открылся первый в Европе заповедник для слонов, живущих в неволе. Он рассчитан на 600 животных, которые до сих пор содержатся в зоопарках и цирках по всему континенту. Заповедник Pangea не будет открыт для публичного посещения — его единственная цель состоит в том, чтобы обеспечить животным максимально естественную среду обитания и покой.
Первыми жительницами Pangea стали две самки африканского слона: Кариба и Джули. Кариба, которой уже за 40 лет, прибыла из бельгийского зоопарка. Джули — последняя цирковая слониха Португалии — переехала в заповедник в июне.
Исследования показали, что самки африканских слонов в зоопарках живут в среднем всего 17 лет, тогда как в дикой природе их продолжительность жизни достигает 56 лет. Смертность азиатских слонов, рожденных в неволе, в США и странах Евросоюза, составляет около 30%, тогда как у диких африканских слонов детская смертность в первый год жизни не превышает 10−15%.
В неволе продолжительность жизни животных значительно сокращается из-за стресса и неподходящих условий, считают ученые. Ограниченное пространство, низкий уровень физической активности и недостаточное разнообразие пищи ухудшают их здоровье. Слоны в неволе часто страдают от артрита и других хронических заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни.
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