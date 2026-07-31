В Татарстане заболеваемость мышиной лихорадкой выросла вдвое

В республике зафиксирован резкий скачок опасного инфекционного заболевания. По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, за первые семь месяцев 2026 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которую в народе называют мышиной лихорадкой, заболели 324 человека. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, Татарстан с прошлого года вошёл в очередной циклический подъём заболеваемости, который повторяется раз в три-четыре года. При этом инфицированность грызунов и их численность сейчас превышают средние многолетние показатели, что создаёт благоприятную среду для распространения вируса.
Особую тревогу вызывает то, что вакцины против мышиной лихорадки не существует. «Заболевание очень серьёзное, поражаются почки, процент летальных исходов довольно высокий», — предупредила Авдонина. В преддверии осеннего периода, когда активность грызунов традиционно возрастает, специалисты призывают жителей не пренебрегать мерами профилактики.
Напомним, что ещё в апреле власти Казани предупреждали о возможном росте числа грызунов после рекордно снежной зимы. Тогда было дано поручение усилить дератизацию территорий и взять её проведение на особый контроль. По итогам прошлого года заболеваемость ГЛПС в республике уже выросла на девять процентов. К началу лета было зарегистрировано 104 случая заражения, и прогнозы о сезонном подъёме инфекции, к сожалению, оправдались. Теперь, когда осень уже близко, врачи вновь напоминают о необходимости строгого соблюдения санитарных правил — как на дачных участках, так и в лесных массивах. Берегите себя и не забывайте о простых, но важных мерах безопасности.