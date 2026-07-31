В Татарстане заболеваемость мышиной лихорадкой выросла вдвое

Напомним, что ещё в апреле власти Казани предупреждали о возможном росте числа грызунов после рекордно снежной зимы. Тогда было дано поручение усилить дератизацию территорий и взять её проведение на особый контроль. По итогам прошлого года заболеваемость ГЛПС в республике уже выросла на девять процентов. К началу лета было зарегистрировано 104 случая заражения, и прогнозы о сезонном подъёме инфекции, к сожалению, оправдались. Теперь, когда осень уже близко, врачи вновь напоминают о необходимости строгого соблюдения санитарных правил — как на дачных участках, так и в лесных массивах. Берегите себя и не забывайте о простых, но важных мерах безопасности.