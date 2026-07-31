В Казани на улице Павлюхина установят табло с данными о качестве воздуха

По данным ведомства, за последние 30 лет объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Татарстана сократился на 32%, при этом экономика республики выросла в 3,2 раза. В 2025 году объем выбросов составил 383 тыс. тонн, тогда как в 1998 году он достигал 563 тыс. тонн.