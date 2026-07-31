Красноярцам рассказали, чем опасен дефицит витамина В1

Самостоятельно организм не синтезирует тиамин, поэтому получать его нужно с пищей или специальными добавками. Дефицит витамина В1 может возникать из-за рациона с большим количеством сладкого и кондитерских изделий, частого употребления кофе, чая и алкоголя, а также из-за болезней желудочно-кишечного тракта, печени и нарушений обмена веществ. Также содержание тиамина снижается при промышленной обработке зерна, например при производстве муки высшего или первого сорта.