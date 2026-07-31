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Красноярцам рассказали, чем опасен дефицит витамина В1

Витамин В1, или тиамин, нужен организму для нормального углеводного и жирового обмена. Он также поддерживает работу нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Витамин В1, или тиамин, нужен организму для нормального углеводного и жирового обмена. Он также поддерживает работу нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Самостоятельно организм не синтезирует тиамин, поэтому получать его нужно с пищей или специальными добавками. Дефицит витамина В1 может возникать из-за рациона с большим количеством сладкого и кондитерских изделий, частого употребления кофе, чая и алкоголя, а также из-за болезней желудочно-кишечного тракта, печени и нарушений обмена веществ. Также содержание тиамина снижается при промышленной обработке зерна, например при производстве муки высшего или первого сорта.

При нехватке витамина В1 в первую очередь страдает нервная система. У человека могут появляться раздражительность, усталость, ухудшение памяти, снижение внимания, повышенная умственная и физическая утомляемость. Возможны и проблемы с пищеварением: боли в животе, тошнота, рвота, изменения цвета языка и вкусовых сосочков.

Больше всего тиамина содержится в овсянке, гречке, горохе, фасоли, хлебе из муки грубого помола, отрубях и сое. Среди овощей лидером по содержанию витамина В1 считается картофель. Также его источниками являются мясо и субпродукты, особенно свинина, говядина и печень.

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