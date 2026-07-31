Вассерман объяснил, зачем вводить устный экзамен по истории

«Устная часть экзамена по истории позволит проверить понимание предмета. Главное нарекание к ЕГЭ было именно в том, что задания проверяли только факты, а то, как человек понимает изученный материал и как умеет им пользоваться, оставалось за кадром. Именно этот перекос исправляют разными методами», — сказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.