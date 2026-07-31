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Вассерман объяснил, зачем вводить устный экзамен по истории

Вассерман: устный экзамен по истории позволит проверить понимание предмета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Устный экзамен по истории, который могут ввести к 2030 году, позволит проверить понимание предмета, считает депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что ведомство планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе.

«Устная часть экзамена по истории позволит проверить понимание предмета. Главное нарекание к ЕГЭ было именно в том, что задания проверяли только факты, а то, как человек понимает изученный материал и как умеет им пользоваться, оставалось за кадром. Именно этот перекос исправляют разными методами», — сказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.

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