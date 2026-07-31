Половина Англии была признана зоной засухи. Жара продолжает бить рекорды

Засухе предшествовали рекордные зимние осадки и паводки, сообщили в Агентстве по охране окружающей среды. Они помогли наполнить водохранилища. Однако сейчас уровень воды в них снизился на 7,4% ниже среднего показателя для этого времени года. Уровень ниже нормы наблюдается в почти половине водохранилищ страны, а два резервуара имеют крайне низкую заполненность.