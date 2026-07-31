Половина Англии была признана зоной засухи. Жара продолжает бить рекорды

По данным Агентства по охране окружающей среды, половина Англии официально признана зоной засухи. Ожидается, что июль станет самым сухим месяцем за всю историю наблюдений, сообщает The Guardian.
В число регионов, официально объявленных зоной засухи, вошли Восточная Англия, Лондон и Хартфордшир, долина Темзы, Хэмпшир и остров Уайт, Девон и Корнуолл, Западный Мидлендс и Уэссекс.
Причинами стали рекордная жара и низкий уровень осадков. В июле их выпало всего 7% от нормы. На юге Англии этот показатель упал до 1%. Существенных дождей также не ожидается в ближайшее время. В некоторых районах Девона дождь не шел 50 дней подряд.
Засухе предшествовали рекордные зимние осадки и паводки, сообщили в Агентстве по охране окружающей среды. Они помогли наполнить водохранилища. Однако сейчас уровень воды в них снизился на 7,4% ниже среднего показателя для этого времени года. Уровень ниже нормы наблюдается в почти половине водохранилищ страны, а два резервуара имеют крайне низкую заполненность.
В ведомстве уточнили, что имеющихся запасов воды «должно хватить на ближайшие месяцы до следующего периода продолжительных дождей». В свою очередь, главный специалист Метеорологической службы Великобритании Уилл Лэнг заявил, что не видит предпосылок для выпадения достаточного количества осадков в пострадавших районах.
Ограничения на потребление воды ввели семь водопроводных компаний. Под запрет на полив частных садов попали 40% населения страны.
«Вода — важнейший компонент в производстве продуктов питания, и без надежного водоснабжения мы не сможем создать устойчивые сельскохозяйственные предприятия или укрепить продовольственную безопасность страны», — заявил заместитель президента Национального союза фермеров Пол Томпкинс.
Недостаток осадков также сказался и на реках. В настоящий момент 78% из них имеют уровень воды ниже нормы, а у 17% он классифицируется как «исключительно низкий». Это сказывается на миграции рыб, они не могут плыть вверх по течению.
Великобритания переживает четвертую за лето волну жары. Группа специалистов Метеорологического управления Великобритании подтвердила новый суточный рекорд температуры в стране за июнь — 38 . Прошлый максимум составлял 37,7 °C.
Лесные пожары во Франции и Испании.
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