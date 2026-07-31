В деревне Ковалево Омской области откроют фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) строят в деревне Ковалево Омской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Открыть медучреждение планируют в этом году, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Модульное здание общей площадью 89 кв. м рассчитано на обслуживание около 360 человек. После ввода объекта в эксплуатацию пациенты смогут получать доврачебную и экстренную помощь, проходить профилактические осмотры и вакцинацию.
Специалисты уже полностью возвели здание ФАПа, смонтировали кровлю, установили внутренние перегородки и оконные блоки. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, прокладка инженерных сетей, а также монтаж наружного водопровода и систем канализации. Кроме того, прилегающую территорию намерены облагородить, в том числе сделать подъездные пути и парковку.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.