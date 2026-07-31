Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы не будут расходовать интернет-трафик при использовании «Макса»

Абоненты смогут звонить и писать близким, даже если истратили все гигабайты.

Источник: Живем в Нижнем

С августа в России прекращается тарифицирование «Макса»: его использование не будет расходовать трафик. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Как стало известно, с завтрашнего дня жители Нижегородской области и их соотечественники, установившие приложение, смогут отправлять сообщения, звонить и передавать через него файлы, даже потратив все гигабайты.

Руководство «Макса» договорилось с операторами «большой четверки» об обнулении платы с 1 августа. Теперь мобильный трафик, приходящийся на отечественный мессенджер, не будет приниматься во внимание.

Ранее мы рассказывали о том, что в «Максе» появился навигатор сервисов и каналов Нижегородской области.