Нижегородцы не будут расходовать интернет-трафик при использовании «Макса»

С августа в России прекращается тарифицирование «Макса»: его использование не будет расходовать трафик. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Как стало известно, с завтрашнего дня жители Нижегородской области и их соотечественники, установившие приложение, смогут отправлять сообщения, звонить и передавать через него файлы, даже потратив все гигабайты.
Руководство «Макса» договорилось с операторами «большой четверки» об обнулении платы с 1 августа. Теперь мобильный трафик, приходящийся на отечественный мессенджер, не будет приниматься во внимание.
Ранее мы рассказывали о том, что в «Максе» появился навигатор сервисов и каналов Нижегородской области.