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В Советске родителей оштрафовали за то, что их дети прыгали в Неман с набережной

Трое подростков 14−15 лет прыгали в воду с ограждения в запрещённом месте. Видео попало в.

Источник: KaliningradToday

интернет, полиция провела проверку.

В Советске полиция привлекла к ответственности родителей троих подростков, прыгавших в реку Неман с ограждения городской набережной. Видеозапись с опасными трюками была обнаружена в интернете. Купание в этом месте строго запрещено.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности мальчиков 14 и 15 лет. С ними и их родителями провели профилактические беседы о правилах безопасности на воде. В отношении родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.