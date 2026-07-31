В Советске родителей оштрафовали за то, что их дети прыгали в Неман с набережной

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности мальчиков 14 и 15 лет. С ними и их родителями провели профилактические беседы о правилах безопасности на воде. В отношении родителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.