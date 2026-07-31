В Самаре старые трамваи «Татра» активно заменяют на новых «Львят»

В том числе за последние два года благодаря губернатору Самарской области и главе городского округа прошло масштабное обновление трамваев. Был заменен 71 трамвай, 40 из них поставлены в прошлом году, 31 состав в текущем. Также в городе эксплуатируют 185 троллейбусов, около сотни из них выработали ресурс. Последнее обновление парка прошло три года назад: тогда заменили 22 машины.