В Самаре старые трамваи «Татра» активно заменяют на новых «Львят»

В Самаре продолжается масштабное обновление общественного транспорта. За последние два года заменили 71 трамвай на современные составы «Львенок» с кондиционерами и зарядками. Постепенно старые чешские вагоны «Татра» исчезнут с улиц города. Об этом в эфире радио «КП-Самара» рассказал руководитель департамента транспорта Самары Андрей Карпочев.
«За последние 3−4 года мы обновили достаточно много трамваев и троллейбусов», — отметил Андрей Карпочев.
В том числе за последние два года благодаря губернатору Самарской области и главе городского округа прошло масштабное обновление трамваев. Был заменен 71 трамвай, 40 из них поставлены в прошлом году, 31 состав в текущем. Также в городе эксплуатируют 185 троллейбусов, около сотни из них выработали ресурс. Последнее обновление парка прошло три года назад: тогда заменили 22 машины.