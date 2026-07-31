Главные события ДВФМ за неделю (25 — 31 июля)

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с самыми заметными новостями о подготовке к МФМ-2026 с 25 по 31 июля.
Объявлены эксперты международных соревнований ArtMasters Open
Стали известны имена режиссёров и артистов, с которыми будут работать финалисты международных командных соревнований ArtMasters Open. Мероприятие пройдёт в сентябре в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодёжи. В финал вышли 100 молодых специалистов в сфере креативных индустрий со всего мира, которые составят команды по двум трекам — «Кино» и «Музыка». Формат соревнований даёт возможность молодым профессионалам поработать вместе с признанными мастерами в реальном производственном процессе, что, по словам директора АНО «АртМастерс» Борислава Володина, рождает новые стандарты индустрии и открывает имена будущих лидеров.
Главным режиссёром направления «Кино» стал Алексей Куприянов — опытный кинематографист, снявший около 1000 клипов и рекламных роликов для ведущих брендов, включая Сбер, Ozon, Mercedes и Beats. Он также работал над клипами для Басты, Zivert и Димы Билана. Наставниками выступят российские режиссёры, чьи фильмы уже отмечены на международных площадках. Под их руководством команды финалистов создадут ролики на тему «Искусство быть человеком», посвящённые культуре как универсальному языку в эпоху технологических перемен. В направлении «Музыка» главным режиссёром назначен Сергей Грей — клипмейкер и продюсер, автор клипов на хиты Артура Пирожкова (более 500 млн просмотров), постоянный режиссёр Мари Краймбрери. За 10 лет он снял более 300 клипов и работал с Полиной Гагариной, Zivert, Ольгой Бузовой и группой «Винтаж». Финалисты этого трека создадут клипы для российских исполнителей, среди которых Margo, Hollyflame и Леон Кемстач.
Помимо иностранцев заявки могли подать финалисты Национального открытого чемпионата «АртМастерс», в том числе в категории «Юниоры», или Командных соревнований «АртМастерс Регионы». Участники выбирали одну из 15 компетенций: для иностранцев — графический дизайн, медиакомпозиция, моушн-дизайн, операторское мастерство, промпт-инжиниринг, режиссура монтажа, грим; для финалистов «АртМастерс» — звукорежиссура, продюсирование, стилистика, сценарное дело, художественное оформление и костюмы. Такой широкий спектр направлений позволяет каждому специалисту найти применение своим навыкам в международной команде.
Как отметил генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Дмитрий Иванов, ArtMasters Open станет ключевым событием программы МФМ-2026, где молодые специалисты смогут перенять опыт мастеров и создать реальные продукты в составе интернациональных команд, преодолевая культурные и языковые барьеры. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения и Администрации Президента РФ. За 6 лет в чемпионате приняли участие 130 тыс. человек, более 1700 стали финалистами, а 489 получили денежные призы. Экосистема «АртМастерс» продолжает объединять профессионалов креативных индустрий через образовательные программы, гранты и коллаборации, формируя пул высококвалифицированных экспертов в соответствии с приоритетами государственной политики в этой сфере.
В Москве прошёл мастер-класс по вышивке для участников Клубов дружбы
В рамках работы Международных клубов дружбы регулярно проходят встречи и мастер-классы для молодёжи из разных стран. 28 июля в Москве состоялся творческий мастер-класс по вышивке на футболках, где участники смогли проявить креативность и создать уникальный дизайн одежды.
Кроме того, запущена серия летних онлайн-встреч в формате TED-talks от иностранных студентов — участников МКД. Первый спикер, Шах Рехан Ахмад из Калининградской области, рассказал о том, как волонтёрство помогает в самореализации молодёжи. Мероприятия направлены на укрепление межкультурного диалога и обмен опытом между молодыми людьми из разных стран.
Карельские активисты запустили видеопроект «На языке дружбы говорят все»
В преддверии Международного дня дружбы активисты МКД Карелии подготовили видеопроект, в котором участники клуба записали, как звучит слово «дружба» на разных языках мира. Ролик демонстрирует единство и многообразие культур, напоминая, что настоящая дружба не знает границ.
Проект стал ярким примером того, как молодёжь через творчество и медиа может продвигать ценности толерантности и взаимопонимания. Видео уже появилось в социальных сетях клуба и получило положительный отклик у зрителей.