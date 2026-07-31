Главные события ДВФМ за неделю (25 — 31 июля)

Главным режиссёром направления «Кино» стал Алексей Куприянов — опытный кинематографист, снявший около 1000 клипов и рекламных роликов для ведущих брендов, включая Сбер, Ozon, Mercedes и Beats. Он также работал над клипами для Басты, Zivert и Димы Билана. Наставниками выступят российские режиссёры, чьи фильмы уже отмечены на международных площадках. Под их руководством команды финалистов создадут ролики на тему «Искусство быть человеком», посвящённые культуре как универсальному языку в эпоху технологических перемен. В направлении «Музыка» главным режиссёром назначен Сергей Грей — клипмейкер и продюсер, автор клипов на хиты Артура Пирожкова (более 500 млн просмотров), постоянный режиссёр Мари Краймбрери. За 10 лет он снял более 300 клипов и работал с Полиной Гагариной, Zivert, Ольгой Бузовой и группой «Винтаж». Финалисты этого трека создадут клипы для российских исполнителей, среди которых Margo, Hollyflame и Леон Кемстач.