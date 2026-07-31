В Нижнем Новгороде на ряде улиц временно ограничат остановку и стоянку транспорта с 4 августа. Изменение в организации дорожного движения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
Ограничение на остановку и стоянку транспортных средств будет введено на участке Верхне-Волжской набережной в районе дома № 9/1, а также на местном проезде по улице Родионова в районе дома № 199.
Будут установлены дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, для исключения разночтений дорожной ситуации при парковке транспорта на этом участке дороги.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.