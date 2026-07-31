В Нижнем Новгороде спустили на воду сухогруз

На судостроительном заводе ОСК «Красное Сормово» прошла торжественная церемония спуска на воду очередного сухогрузного судна проекта RSD59. Судно относится к классу «Волго‑Дон макс» и рассчитано на эксплуатацию в режиме смешанного плавания — по рекам и морям. Об этом сообщили в пресс-службе завода.