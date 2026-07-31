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В Нижнем Новгороде спустили на воду сухогруз

После спуска судно ожидает достройка на воде, а затем — ходовые испытания.

На судостроительном заводе ОСК «Красное Сормово» прошла торжественная церемония спуска на воду очередного сухогрузного судна проекта RSD59. Судно относится к классу «Волго‑Дон макс» и рассчитано на эксплуатацию в режиме смешанного плавания — по рекам и морям. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Назначение судна — транспортировка широкого спектра грузов. В их числе: генеральные и навалочные грузы, пакетированные пиломатериалы и круглый лес, металлолом, металл в связках и рулонах, а также крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные объекты, углекислый газ, грузовые автомобили и грузы категории «В».

После спуска судно ожидает достройка на воде, а затем — ходовые испытания. В ходе тестирования специалисты проверят работоспособность всех систем, включая контрольный и пропульсивный комплекс, в реальных эксплуатационных условиях.

Суда проекта RSD59 — важное звено грузовой логистики: они формируют основу перевозок по внутренним водным путям и в морских районах России.

Ключевые технические параметры судна:

длина — 140,88 м;

ширина — 16,98 м;

высота борта — 6 м;

дедвейт (река/море) — 5128/7535 т;

объём грузовых трюмов — 11 292 м³;

количество трюмов — 2;

осадка (река/море) — 3,6/4,53 м;

автономность (сутки) — 20/12;

класс судна — КМ Ice2 R2 AUT1‑ICS CONT (палуба, грузовые трюмы № 1, 2) DG (навалом, упаковка).

Ранее маршрут нижегородского «Метеора» теперь включает Ярославль.

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