В Нижнем Новгороде спустили на воду сухогруз

На судостроительном заводе ОСК «Красное Сормово» прошла торжественная церемония спуска на воду очередного сухогрузного судна проекта RSD59. Судно относится к классу «Волго‑Дон макс» и рассчитано на эксплуатацию в режиме смешанного плавания — по рекам и морям. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
Назначение судна — транспортировка широкого спектра грузов. В их числе: генеральные и навалочные грузы, пакетированные пиломатериалы и круглый лес, металлолом, металл в связках и рулонах, а также крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные объекты, углекислый газ, грузовые автомобили и грузы категории «В».
После спуска судно ожидает достройка на воде, а затем — ходовые испытания. В ходе тестирования специалисты проверят работоспособность всех систем, включая контрольный и пропульсивный комплекс, в реальных эксплуатационных условиях.
Суда проекта RSD59 — важное звено грузовой логистики: они формируют основу перевозок по внутренним водным путям и в морских районах России.
Ключевые технические параметры судна:
длина — 140,88 м;
ширина — 16,98 м;
высота борта — 6 м;
дедвейт (река/море) — 5128/7535 т;
объём грузовых трюмов — 11 292 м³;
количество трюмов — 2;
осадка (река/море) — 3,6/4,53 м;
автономность (сутки) — 20/12;
класс судна — КМ Ice2 R2 AUT1‑ICS CONT (палуба, грузовые трюмы № 1, 2) DG (навалом, упаковка).
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